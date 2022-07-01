 

Мнение: Почему арестовали Мау?

01.07.2022, 18:26, Разное
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В Москве задержали 62-летнего ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, так называемого «системного либерала» Владимира Мау.

Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» отправлен под домашний арест. Его  обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (21 млн рублей).

Владимира Мау могли арестовать еще в конце прошлого года. После того, как силовики приняли директора Института госслужбы РАНХиГС Игоря Барцица и декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину. Или после арестов бывшего замминистра образования Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Но, поговаривают, что тогда Владимира Мау отстоял председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин. К слову, и Мау, и Зуев, и Ракова – считаются людьми, близкими к Кудрину.

Возможно, это случайное совпадение, но  две недели назад, 14 июня президент России принял Алексея Кудрина.

Говорят, что разговор получился тяжелым. И хотя в обнародованном сообщении Кремля об этом ни слова, но Кудрин, якобы,  рассказал Путину о тяжелейших последствиях для экономики России спецоперации на Украине.

Похоже, что силовики решили, что после такого тяжелого разговора, в ближайшее время Кудрин к Путину уже не попадет. И не сможет замолвить слово о Владимире Мау. Вот и арест овали ректора РАНХиГС.

Какие еще есть версии, почему арестовали Владимира Мау. И почему арестовали именно сейчас?

На снимкам: Владимир Путин награждаетВладимира Мау орденом «За заслуги перед Отечеством», фотография отсюда.
Владимир Путин принимает Алексея Кудрина, фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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