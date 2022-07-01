Умирала в машине: Попавшую в аварию дочь Толкалиной с заражением крови не спасли

У прославленной актрисы есть дочь Мария, которую она родила в отношениях с Егором Кончаловским. Девушка пошла в родителей. Иначе как объяснить тот факт, что она посвящает свою жизнь творчеству, а именно моделингу и дизайну одежды. Наследница Любови Толкалиной, как правило, делится со своими поклонниками радостными событиями, а иногда в ее микроблоге появляются и неприятные новости.

Сегодняшний день у Марии с самого начала не заладился. Девушка должна была в десять утра появиться на показе в Московском художественно-промышленном институте, где она проходит обучение, чтобы показать свои работы. Однако, судя по всему, девушка не рассчитала время и поняла, что приехать к нужный момент не успеет. Возможно, исправить ситуацию могла бы поездка на такси, но машина, в которой ехала дочка прославленной актрисы, попала в аварию.

Марии пришлось вызывать новое такси. В итоге, оба водителя не смогли спасти девушку от опоздания, ведь видео с этой историей в своем микроблоге она выложила в районе половины двенадцатого, а записано оно было из машины. Как оказалось, это не все неурядицы, которые приключились с наследницей Егора Кончаловского в это утро. Например, в машине она иронично заявила, что умрет в ближайшее время.

“И порвала босоножку, и порезала палец, и, возможно, у меня заражение крови…” – смеясь сказала дочь Любови Толкалиной.