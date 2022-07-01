 

Умирала в машине: Попавшую в аварию дочь Толкалиной с заражением крови не спасли

01.07.2022, 18:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У прославленной актрисы есть дочь Мария, которую она родила в отношениях с Егором Кончаловским. Девушка пошла в родителей. Иначе как объяснить тот факт, что она посвящает свою жизнь творчеству, а именно моделингу и дизайну одежды. Наследница Любови Толкалиной, как правило, делится со своими поклонниками радостными событиями, а иногда в ее микроблоге появляются и неприятные новости.

Сегодняшний день у Марии с самого начала не заладился. Девушка должна была в десять утра появиться на показе в Московском художественно-промышленном институте, где она проходит обучение, чтобы показать свои работы. Однако, судя по всему, девушка не рассчитала время и поняла, что приехать к нужный момент не успеет. Возможно, исправить ситуацию могла бы поездка на такси, но машина, в которой ехала дочка прославленной актрисы, попала в аварию.

Марии пришлось вызывать новое такси. В итоге, оба водителя не смогли спасти девушку от опоздания, ведь видео с этой историей в своем микроблоге она выложила в районе половины двенадцатого, а записано оно было из машины. Как оказалось, это не все неурядицы, которые приключились с наследницей Егора Кончаловского в это утро. Например, в машине она иронично заявила, что умрет в ближайшее время.

“И порвала босоножку, и порезала палец, и, возможно, у меня заражение крови…” – смеясь сказала дочь Любови Толкалиной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Теперь работать на еду? – Личное мнение

30.01.21 / «У Николая II тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось»: историк предупредил элиты об опасности роскоши

25.12.20 / МВФ дал Украине в кредит 4 млрд долларов США на закупку ветра в Польше для Львовской электростанции

02.01.22 / Грозный. Новогодний штурм от первого лица

17.05.22 / Компания Toyota представила в США седан Camry 2023 модельного года в спецверсии Nightshade

14.03.22 / Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови впервые вышли в свет вместе

27.04.22 / Стимуляторы сжигания жира: 5 масел, способствующих похудению

17.12.21 / Каждый третий пациент не чувствует себя здоровым спустя год после госпитализации с COVID-19

07.06.21 / Популярные советы хозяек из СССР, которые не пригодятся в современной жизни

17.01.22 / Даже сатану подключили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика