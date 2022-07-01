 

В России отменили все антиковидные ограничения

01.07.2022, 17:59, Разное
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Роспотребнадзор объявил об отмене антиковидных ограничений на территории Российской Федерации. Об этом сообщает “Радио 1”.

“В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер”, – цитирует ведомство RT.



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