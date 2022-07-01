 

В России снова подорожали коммунальные услуги: на сколько выросли тарифы ЖКХ

01.07.2022, 17:59, Разное
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Как сообщает Пятый канал, в России в очередной раз вырастают тарифы ЖКХ. В среднем по стране коммунальные услуги (отопление, вода, канализация, газ, электричество, вывоз мусора) подорожают на 4%. А в квитанциях для жителей крупных городов суммы увеличатся значительнее – до 6,5%.

Например, в Санкт-Петербурге тарифы ЖКХ вырастут примерно на 5-6%, хотя прогнозировали 3,5%. В Дагестане, Якутии и Москве платежи за коммунальные услуги повысятся на 6%, в Чеченской Республике – 6,54%, а в Севастополе, Крыму и Татарстане – 6,2%.

В число регионов с наименьшим ростом тарифов вошли Республики Марий Эл (3,2%), Удмуртия (3,4%), Алтай (3,4%), а также Камчатский край (3,8%). Важно понимать, что это усредненные значения, в каждом
муниципалитете цены вырастут по-разному.

“Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов”, – сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с “Лентой.ру”.

Парламентарий напомнил, что осенью прошлого года правительство утвердило предельные индексы, за которые региональным властям заходить нельзя.



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