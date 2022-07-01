Казаться, а не быть – Личное мнение

В одержимости фотошопом Ксюнделю не уступает разве что Анастасия Макеева.



Фото: Соцсети

Кто-то из читателей прислал интересные фоточки.

Слева — носатая тётка Настя в безжалостном объективе непредвзятого фотографа, выступает на каком-то концерте.

Справа — в своём уютненьком профиле в соцсети: уфотошопленная до состояния юной топ-модели.

Жёстко она с собой, конечно. Такое катастрофическое неприятие себя — это, наверное, очень тяжко.

Зачем в 40 пытаться выдать себя за 20-летнюю? Это же реально стыдно!

В соцсетях ты — припевочка, а в жизни — тётка в предклимаксе. На тебя же знакомые смотрят! Наверное, пальцем у виска за спиной крутят, ржут над тобой за спиной.

Что Бородина, что Макеева — они ведь в жизни даже на ухоженные 40 не выглядят. Обе выглядят на плохие, полные тяжёлого труда и хронического безденежья 47.

Смотрите на Ксюнделя и на Настьку, мои лапоньки, и на их печальных примерах учитесь тому, что принцип «казаться, а не быть» ведёт к замужеству с нахлебниками, которые не любят работать, и позору, которого не оберёшься, когда фильтр нечаянно слетит с пожёванного едала.

Как часто пытаетесь «казаться, а не быть?» Перед кем? Зачем?

Колитесь!

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