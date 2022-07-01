 

Верховный суд США разрешил отцам не платить алименты

01.07.2022, 17:32, Разное
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Верховный суд США вынес постановление, согласно которому отцы детей получили право быть освобождёнными от уплаты алиментов матерям своих детей. В документе говорится, что решение последовало после того, как отдельные штаты оставили женщинам право на прерывание беременности.

«Верховный суд вернул штатам самостоятельно принимать решение о реализации права на аборт. Однако это не в полной мере защищает права отцов. Женщины могут не прервать беременность вопреки воле отца, который не планировал заводить детей. Поэтому в целях соблюдения конституционных прав граждан Верховный суд пришёл к демократическому решению освободить отца от уплаты алиментов нежелаемому ребёнку», — говорится в сообщении.на сайте суда.

Это решение Верховного суда действует на всей территории США, а также на территории дипломатических учреждений и военных баз за пределами Америки.

Демократическая партия США намерена созвать публичные слушания в Конгрессе и осудить решение судей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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