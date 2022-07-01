 

Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения

01.07.2022, 17:20, Разное
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Роспотребнадзор сообщает, что недельный показатель заболеваемости находится на минимальных значениях с начала пандемии. Он снизился более чем в 64 раза — с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. При этом устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. 93% случаев заболеаний протекают в легкой форме или бессимптомно. Важно отметить, что динамика эпидемического процесса по COVID-19 в РФ согласуется с общемировыми тенденциями.

С 1 марта были снижены ограничительные меры для разных отраслей экономики и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Снятие ограничений проводилось поэтапно, с учетом динамики изменения ситуации. Такой подход не привел к негативным изменениям, поэтому эксперты считают, что значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен. Но при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничений может быть возобновлено.



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