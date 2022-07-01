В России открыт прием предложений на конкурс по улучшению управления жилыми домами

В РФ стартовал Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Проведение конкурса позволит расширить границы, географию желающих приводить в наиболее благоустроенное состояние свой дом, подъезд, двор, сообщил замминистра строительства Алексей Ересько.

Победителей конкурса определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сентября в Минстрое.

«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая – это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации. Мы принимаем заявки по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор», – приводятся на сайте «Единой России» слова заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.

«Для проведения этого конкурса у нас создается оргкомитет, в него вошли все руководители направления проекта «Жители МКД», в том числе первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов», – рассказала Разворотнева.

Как подчеркнул замминистра строительства Ересько, Минстрой полностью поддерживает инициативу «Единой России» по проведению конкурса и окажет ему максимальную поддержку.

«Из 900 с лишним тысяч домов порядка 600 тысяч управляются УК. И здесь очень важно, чтобы было правильное взаимодействие между УК и жителями. Многие компании проявляют хорошие инициативы, организуют регулярные встречи с жителями, обсуждают планируемые задачи. Зачастую жители призывают УК проводить мероприятия, которые будут направлены на создание более благоприятных условий», – сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов добавил: очень важно, что в рамках конкурса оцениваются уже реализованные практики.

«То есть когда жители, столкнувшись с проблемой, применили какие-то технологии, управленческие решения и смогли эту проблему устранить. Такими практиками, которые мы соберем, мы будем делиться в дальнейшем», – сказал он.

По его словам, помимо конкурса, запланирован целый ряд онлайн-семинаров. «Они будут давать людям основы управления МКД, потому что без знания даже элементарных норм законодательства быть грамотным собственником невозможно. И мы этот пробел восполним», – подчеркнул Сохранов.

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