Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев запретил сотрудникам Госавтоинспекции использовать мобильные комплексы фото- и видеофиксации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фото- и видеофиксации, работающих в ручном режиме», – цитирует ее ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении.
В феврале Колокольцев заявил, что средства фото- и видеофиксации на дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег, это принципиальная позиция МВД, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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