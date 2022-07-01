 

Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений

01.07.2022, 17:15, Новости дня
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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев запретил сотрудникам Госавтоинспекции использовать мобильные комплексы фото- и видеофиксации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фото- и видеофиксации, работающих в ручном режиме», – цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении.

В феврале Колокольцев заявил, что средства фото- и видеофиксации на дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег, это принципиальная позиция МВД, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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