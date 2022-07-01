 

Ученые из США получили пластиковые чипы

01.07.2022, 17:10, Разное
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Специалисты из Университета Иллинойса создали гибкие пластиковые чипы на основе подложки FlexiCore. Необходимы они для простых вычислений и найдут свое применение в системах умного дома и интернета вещей.

По словам специалистов из Соединенных Штатов Америки, в подложке FlexiCore всего 2104 полупроводника, поэтому с кремниевыми чипами новые пластиковые тягаться не смогут, но этого от них никто и не требует. Они призваны для выполнения простых задач, поэтому разработчики специально уменьшили разрядность архитектуры до 4-8 бит. 

Еще одно достоинство гибких чипов – сравнительно невысокая стоимость производства, но необходимо еще протестировать, как влияет изгиб в процессе работы устройства на его производительность.



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