Ученые из США получили пластиковые чипы

Специалисты из Университета Иллинойса создали гибкие пластиковые чипы на основе подложки FlexiCore. Необходимы они для простых вычислений и найдут свое применение в системах умного дома и интернета вещей.

По словам специалистов из Соединенных Штатов Америки, в подложке FlexiCore всего 2104 полупроводника, поэтому с кремниевыми чипами новые пластиковые тягаться не смогут, но этого от них никто и не требует. Они призваны для выполнения простых задач, поэтому разработчики специально уменьшили разрядность архитектуры до 4-8 бит.

Еще одно достоинство гибких чипов – сравнительно невысокая стоимость производства, но необходимо еще протестировать, как влияет изгиб в процессе работы устройства на его производительность.