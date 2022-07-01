 

Беглов посчитал «успешным» отметившийся скандалами и формальными договоренностями ПМЭФ-2022

01.07.2022, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления на телеканале «78» снова позволил себе негативные высказывания в адрес инвесторов. Во время программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сделал попытку выдать за достижение уменьшение инвестиционной привлекательности Северной столицы.

Губернатор Петербурга считает достижением, что по итогам ПМЭФ-2022 большая часть инвестиций досталась Ленобласти.

«Мы договорились с Ленинградской областью о совместных работах по привлечению инвестиций. И часть инвестиций, наоборот, отправляли в Ленинградскую область, создавая им там соответствующие условия. Ну просто для нас они, для специфики нашего региона, они на сегодняшний день, скажем, там для них лучше. Удобнее как для Ленинградской области, так и для них самих. Поэтому мы сыграли здесь вместе с губернатором Ленинградской области Дрозденко. У нас это получается уже практически третий год, мы так договариваемся с ним», — рассказал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что для развития Петербурга важно, чтобы возможности города и интересы инвесторов совпадали.

«А наши инвестиции как раз такие, для нас –  умные и полезные для развития города, а не просто так. Потому что у нас вся энергетика, вся инженерная структура, наши специалисты должны быть востребованы именно для того, чтобы инвестор чувствовал себя хорошо. У нас для этого есть все возможности. Нужно чтобы совпали возможности города и интересы инвесторов, чтобы были созданы дополнительные рабочие места и высокооплачиваемые рабочие места. Вот над этим мы поработали», — заявил Беглов.

Слова губернатора Петербурга вызывают недоумение на фоне заявлений журналистов и экспертов, которыми они делились после ПМЭФ-2022. Многие отметили, что Северная столица стала терять инвестиционную привлекательность. На полях форума Смольный подписал соглашений с инвесторами на 100 млрд рублей меньше, чем в 2021 году. По данным СМИ, власти Петербурга провалили ПМЭФ-2022.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.21 / Володин рассказал о самых важных новых законах

28.06.21 / Павел Воля поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения: “Ты – лучшее, что случилось со мной”

01.02.21 / В законодательство предложили ввести понятие “семья-иноагент”

24.10.20 / Рубрика: “Бред сивой кобылы”

17.12.21 / Мнение: Италия в 70х разрешила палестинцам убивать евреев

18.01.22 / Снова вместе, в дурацкой панамке – Личное мнение

21.07.21 / Скандалы: «Теряется, переживает, волнуется»

21.05.21 / Rakuten и Beyond Next инвестируют $ 1 млн начального финансирования в стартап Secai Marche

06.05.21 / Скандалы: Деньги из «чулков»

18.06.21 / Японки назвали популярные способы мести своим мужьям, на которых затаили обиду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика