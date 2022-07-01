Беглов посчитал «успешным» отметившийся скандалами и формальными договоренностями ПМЭФ-2022

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления на телеканале «78» снова позволил себе негативные высказывания в адрес инвесторов. Во время программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он сделал попытку выдать за достижение уменьшение инвестиционной привлекательности Северной столицы.

Губернатор Петербурга считает достижением, что по итогам ПМЭФ-2022 большая часть инвестиций досталась Ленобласти.

«Мы договорились с Ленинградской областью о совместных работах по привлечению инвестиций. И часть инвестиций, наоборот, отправляли в Ленинградскую область, создавая им там соответствующие условия. Ну просто для нас они, для специфики нашего региона, они на сегодняшний день, скажем, там для них лучше. Удобнее как для Ленинградской области, так и для них самих. Поэтому мы сыграли здесь вместе с губернатором Ленинградской области Дрозденко. У нас это получается уже практически третий год, мы так договариваемся с ним», — рассказал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что для развития Петербурга важно, чтобы возможности города и интересы инвесторов совпадали.

«А наши инвестиции как раз такие, для нас – умные и полезные для развития города, а не просто так. Потому что у нас вся энергетика, вся инженерная структура, наши специалисты должны быть востребованы именно для того, чтобы инвестор чувствовал себя хорошо. У нас для этого есть все возможности. Нужно чтобы совпали возможности города и интересы инвесторов, чтобы были созданы дополнительные рабочие места и высокооплачиваемые рабочие места. Вот над этим мы поработали», — заявил Беглов.

Слова губернатора Петербурга вызывают недоумение на фоне заявлений журналистов и экспертов, которыми они делились после ПМЭФ-2022. Многие отметили, что Северная столица стала терять инвестиционную привлекательность. На полях форума Смольный подписал соглашений с инвесторами на 100 млрд рублей меньше, чем в 2021 году. По данным СМИ, власти Петербурга провалили ПМЭФ-2022.