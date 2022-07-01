Мнение: Когда в России запретят борщ?
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В ООН признали борщ украинским блюдом и включили этот суп в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Мне вот интересно, запретят ли в России борщ? И начнут ли вносить в списки иноагентов любителей борща?
Все-таки не может настоящий патриот России любить суп бандеровцев и националистов. Настоящий российский патриот может любить только пельмени, окрошку или блины…
Так или не так?
Фотография пока еще не запрещенного борща отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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