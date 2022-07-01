Мнение: Когда в России запретят борщ?

В ООН признали борщ украинским блюдом и включили этот суп в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Мне вот интересно, запретят ли в России борщ? И начнут ли вносить в списки иноагентов любителей борща?

Все-таки не может настоящий патриот России любить суп бандеровцев и националистов. Настоящий российский патриот может любить только пельмени, окрошку или блины…

Так или не так?

Фотография пока еще не запрещенного борща отсюда

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