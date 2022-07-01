“Мокрые руки”: раскорячившаяся донельзя Волочкова едва не соскользнула с внушительного агрегата

Едва ли не каждая публикация Анастасии Волочковой в социальных сетях активно обсуждается как ее поклонниками, так и злопыхателями. Например, недавно балерина решила похвастаться и поделиться новой видеозаписью, на которой она делает физические упражнения в спортивном зале.

Взгромоздившись на внушительный агрегат, Волочкова принялась качать пресс, поднимая высоко ноги перед собой. Балерина крепко схватилась за брусья, чтобы закинуть на них ноги, но во время маневра едва не соскользнула. “Мокрые руки после репетиции были”, – написали артистка под видео, в котором она раскорячилась донельзя.

Одни похвалили Анастасию за стремление держать себя в форме, других же не впечатлила тренировка знаменитости. По мнению некоторых комментаторов, Волочкова выполняет одни и те же упражнения – поднимает и раздвигает ноги. “А пробежать метров пятьсот хотя бы может? Кто-нибудь видел ее на пробежке? Ноги раздвигать большого ума не надо”, – высказался один из интернет-пользователей.

Но Анастасия Волочкова не обращает внимание на язвительные комментарии и критику. Балерина, как она сама постоянно пишет, старается быть всегда на позитиве.