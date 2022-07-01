Две сестры – Личное мнение

Пообщалась на днях с двумя сёстрами. Обе — женщины почтенного возраста, обе были очень красивы в молодости.



Фото: istockphoto.com

Одна — старшая, которой 85 лет, — красивой и осталась: выглядит на прекрасные, холёные 65.

Младшей — 75 лет. Ей я дам её возраст.

Спросила старшую: «В чём секрет вашей кожи?»

Уверяю: если бы вы видели это лицо — молочно белое, с чётким овалом, без единого пигментного пятна и глубоких морщин — вы бы тоже не удержались и задали этот вопрос.

— Оливковое масло, — ответила женщина.

Меня такой ответ, разумеется, не устроил.

— Дайте мне нормальный ответ, честный, — настояла я.– Я никогда не загораю.

И вот в это я поверила: ни одного пигментного пятна, повторяю. Ни единого!

Да и одета в жаркий день дама была в блузу с длинными рукавами и летние брюки.

А вот младшая сестра позагорать любила.

На многих фотографиях из её прошлого она, в прямом смысле слова, оранжевого цвета. Женщина обожала пляж, море, загар.

Результат взаимоотношений каждой сестры с солнцем я наблюдала своими глазами на их лицах.

Вы, конечно, можете возразить: «Да какая разница, какое лицо там в 75 или 85 лет. Зато одна наслаждалась солнцем, а другая пряталась от него как вампир».

Может, конечно, в пожилом возрасте кому-то эстетика и не так важна, но я уверена: та, что избегала солнца, в 40 лет выглядела на 35, а той, что на нём жарилась, в этом же возрасте можно было дать все 50.

Если же вопрос сохранения молодости и красоты вас не заботит, в принципе, то подумайте о здоровье.

Солнце — не только главная причина преждевременного старения кожи, но и её рака.

И если при помощи многочисленных химических пилингов и лазера вы можете осветлить пигментные пятна и немного сгладить вызванные ультрафиолетом морщины, то повреждение ДНК, вызванное солнцем, необратимо.

Немного статистики от Фонда по борьбе с раком кожи.

Если вы сгорали больше пяти раз, то ваш риск меланомы повышается вдвое.



Фото: Соцсети

Всего лишь один ожог в детском или подростковом возрасте до волдырей, увеличивает риск смертельного рака кожи в будущем более чем в два раза.

Вколотите себе это в головы и всегда — не только на море! — пользуйтесь солнцезащитой.

Я наношу ею всегда: по утрам, вне зависимости от погоды и планов на день. Крем с УВ-фильтрами ношу в косметичке, чего и вам желаю.

Берегите молодость, красоту и здоровье и ни в коем случае не давайте своим детям обгорать за солнце. Мажьте, мажьте и мажьте.

Договорились?

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