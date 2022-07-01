Две сестры – Личное мнение
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Пообщалась на днях с двумя сёстрами. Обе — женщины почтенного возраста, обе были очень красивы в молодости.
Фото: istockphoto.com
Одна — старшая, которой 85 лет, — красивой и осталась: выглядит на прекрасные, холёные 65.
Младшей — 75 лет. Ей я дам её возраст.
Спросила старшую: «В чём секрет вашей кожи?»
Уверяю: если бы вы видели это лицо — молочно белое, с чётким овалом, без единого пигментного пятна и глубоких морщин — вы бы тоже не удержались и задали этот вопрос.
— Оливковое масло, — ответила женщина.
Меня такой ответ, разумеется, не устроил.
— Дайте мне нормальный ответ, честный, — настояла я.– Я никогда не загораю.
И вот в это я поверила: ни одного пигментного пятна, повторяю. Ни единого!
Да и одета в жаркий день дама была в блузу с длинными рукавами и летние брюки.
А вот младшая сестра позагорать любила.
На многих фотографиях из её прошлого она, в прямом смысле слова, оранжевого цвета. Женщина обожала пляж, море, загар.
Результат взаимоотношений каждой сестры с солнцем я наблюдала своими глазами на их лицах.
Вы, конечно, можете возразить: «Да какая разница, какое лицо там в 75 или 85 лет. Зато одна наслаждалась солнцем, а другая пряталась от него как вампир».
Может, конечно, в пожилом возрасте кому-то эстетика и не так важна, но я уверена: та, что избегала солнца, в 40 лет выглядела на 35, а той, что на нём жарилась, в этом же возрасте можно было дать все 50.
Если же вопрос сохранения молодости и красоты вас не заботит, в принципе, то подумайте о здоровье.
Солнце — не только главная причина преждевременного старения кожи, но и её рака.
И если при помощи многочисленных химических пилингов и лазера вы можете осветлить пигментные пятна и немного сгладить вызванные ультрафиолетом морщины, то повреждение ДНК, вызванное солнцем, необратимо.
Немного статистики от Фонда по борьбе с раком кожи.
Если вы сгорали больше пяти раз, то ваш риск меланомы повышается вдвое.
Фото: Соцсети
Всего лишь один ожог в детском или подростковом возрасте до волдырей, увеличивает риск смертельного рака кожи в будущем более чем в два раза.
Вколотите себе это в головы и всегда — не только на море! — пользуйтесь солнцезащитой.
Я наношу ею всегда: по утрам, вне зависимости от погоды и планов на день. Крем с УВ-фильтрами ношу в косметичке, чего и вам желаю.
Берегите молодость, красоту и здоровье и ни в коем случае не давайте своим детям обгорать за солнце. Мажьте, мажьте и мажьте.
Договорились?
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Источник: Лена Миро
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