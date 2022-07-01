Тероборона Украины пересела на автобусы с надписью «Дети»
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Военнослужащим Луганской территориальной обороны передали автобусы с маркировкой «Дети», сообщил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.
«Луганская тероборона получила 10 новых школьных автобусов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Гайдая, передает РИА Новости.
К сообщению прикреплена фотография автобусов желтого цвета с надписью: «Школьный автобус» на украинском и табличкой «Дети» на лобовом стекле.
Напонмим, сейчас подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и ВС РФ сформировали мощный плацдарм на правом берегу реки Северский Донец в районе города Приволье, а подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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