 

Тероборона Украины пересела на автобусы с надписью «Дети»

01.07.2022, 15:53, Новости дня
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Военнослужащим Луганской территориальной обороны передали автобусы с маркировкой «Дети», сообщил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.

«Луганская тероборона получила 10 новых школьных автобусов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Гайдая, передает РИА Новости.

К сообщению прикреплена фотография автобусов желтого цвета с надписью: «Школьный автобус» на украинском и табличкой «Дети» на лобовом стекле.  

Напонмим, сейчас подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и ВС РФ сформировали мощный плацдарм на правом берегу реки Северский Донец в районе города Приволье, а подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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