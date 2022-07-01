Аксенов объяснил задымление возле Крымского моста учениями правоохранителей

Правоохранительные органы проводят учения в районе Крымского моста, никакой опасности нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов, комментируя информацию в СМИ о задымлении в районе моста.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также отметил, что «никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет». По его словам, представители силовых структур контролируют ситуацию на месте.

В пятницу днем на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в Новороссийск произошло ДТП, из-за чего движение по Крымскому мосту в сторону Новороссийска временно закрыли.

Ранее автобус с пассажирами впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией отправился из освобожденного Херсона на полуостров. Кроме того, заработало автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском, первый автобус отправился из Симферополя в Херсон.

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