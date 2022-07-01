 

Медведев заявил о необходимости для России рассчитывать только на собственные силы

01.07.2022, 15:52, Новости дня
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Антироссийские санкции в ближайшем будущем не исчезнут, потому необходимо рассчитывать только на собственные силы, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, просто они не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы», – сказал Медведев на совещании по подготовке мер обеспечения технологического суверенитета, передает РИА «Новости».

По его мнению, в этой ситуации есть «масса минусов», но есть и определенные плюсы – это «импульс к новым прорывным решениям».

Зампред Совбеза отметил, что нужно сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, не уступающие по техническим характеристикам.

«Потенциал у нас тут есть, основная проблема, как обычно, в поиске индустриального партнера, в создании серийных образцов. Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов», – добавил он.

Ранее Медведев предлагал заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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