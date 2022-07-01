 

В РФ создали отечественный сахарозаменитель

01.07.2022, 15:45, Разное
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Российские ученые представили отечественный сахарозаменитель на основе белка браззеина. Сотрудники Вятского государственного университета уверены, что их продукт станет пользоваться большой популярностью во всем мире.

Браззеин слаще сахара в две тысячи раз, а простой способ его синтеза делает соединение одним из лучших аналогов зарубежной продукции. Сейчас эксперты находятся в поиске решений для оптимизации получения белка.

Сырье будет использоваться исключительно российское, поэтому продукция отличится дешевизной и качеством. Производство планируют организовать с помощью биологического синтеза модифицированных форм браззеина.



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