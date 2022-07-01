В РФ создали отечественный сахарозаменитель

Российские ученые представили отечественный сахарозаменитель на основе белка браззеина. Сотрудники Вятского государственного университета уверены, что их продукт станет пользоваться большой популярностью во всем мире.

Браззеин слаще сахара в две тысячи раз, а простой способ его синтеза делает соединение одним из лучших аналогов зарубежной продукции. Сейчас эксперты находятся в поиске решений для оптимизации получения белка.

Сырье будет использоваться исключительно российское, поэтому продукция отличится дешевизной и качеством. Производство планируют организовать с помощью биологического синтеза модифицированных форм браззеина.