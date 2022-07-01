 

Британец, увидевший топлес Бориса Джонсона, впал в кому

01.07.2022, 15:32, Разное
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Житель курортного города Торки в британском графстве Девон, 25-летний Адам Хорнер, уже третью неделю находится в коме в одной из больниц. По словам его девушки Линдси, причиной такого состояния могла послужить встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. 

«Адам – спортсмен, он занимается триатлоном. В пять утра он решил пойти на пляж искупаться. Судя по всему, это у него получилось. Я позвонила ему, а он говорит, Линдси, тут наш премьер-министр, у него свисают живот и бока, он просто ужасен. Наш разговор внезапно закончился. Адам долго не появлялся, потом уже люди сообщили, что нашли его на пляже без сознания и увезли в больницу. До сих пор он в коме, но я надеюсь на лучшее», – сказала она.

О случившемся журналисты спросили у самого главы британского правительства.

«Да, действительно я видел парня на пляже, но не знал, что ему стало плохо. Мне показалось, он просто прилёг позагорать не песочке. Я крайне удивлён, что он в таком состоянии, на вид у него спортивное телосложение. Но я обязательно найду время посетить его в больнице», – ответил Джонсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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