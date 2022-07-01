Сандалии в стиле Birkenstock — самая модная обувь лета 2022: как стилизовать их и вписать в любой, даже рабочий образ

Биркенштоки — модный тренд текущего лета, который вернулся к нам из шестидесятых годов. Популяризации данного вида обуви поспособствовали знаменитости, имеющие авторитет в индустрии моды: например, модели Кайя Гербер и Кендалл Дженнер нередко появлялись в биркенштоках на светских мероприятиях. Разбираемся, что это за обувь и как ее стилизовать в образ.

Отличительные особенности

Казалось бы, биркенштоки выглядят как обычные сандалии. Несколько простоватого дизайна, без намека на элегантность. На самом деле данная обувь была разработана в медицинских целях. В ней есть ортопедические стельки. Кожаные ремешки (их может быть от одного до трех штук) поперек обязательно регулируются. Благодаря этому обувь подходит на любую полноту ноги.

Поскольку сейчас в модных трендах на первый план вышло удобство, поэтому и стали актуальными ортопедические биркенштоки. Теперь их можно гармонично вписать практически в любой образ. Разбираемся, как это сделать.

Деловой лук

Есть одно правило, с какой одеждой нельзя сочетать биркенштоки. Речь идет о строгих деловых костюмах. Получается нелепая комбинация, поэтому таких экспериментов нужно избегать.

Однако это вовсе не означает, что биркенштоки не подходят для создания деловых образов. Просто нужно выбирать правильную одежду. Например, это могут быть брюки клеш, прямого или свободного кроя, в сочетании с блузой и с пиджаком или блейзером оверсайз. Либо брюки можно заменить на юбку, но не на юбку-«карандаш», которая обтягивает тело, а на более свободного кроя.

Эффектно смотрится образ тотал блэк с брюками с завышенной талией и блузой. Аксессуар в виде миниатюрной сумочки будет весьма уместен в данном контексте.

И все же перед созданием делового лука выясните, не запрещено ли ношение сандалий дресс-кодом вашей корпорации. К сожалению, во многих организациях не разрешено ношение подобной открытой обуви, которая по сути не является элегантной.

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Повседневный и уличный стиль

Биркенштоки как раз и созданы для повседневной носки. Вот почему они идеально сочетаются с платьями, джинсами, шортами, юбками, причем, любой длины. Вы также можете надевать такую обувь с комбинезонами.

Для лета и для отдыха биркенштоки — идеальный вариант. Сочетайте их вместе с короткими шортами, заправленной рубашкой свободного кроя. Можете дополнить образ кардиганом или накидкой, если на улице прохладно.

Спортивный стиль

Биркенштоки также можно комбинировать со спортивной одеждой. Например, это могут быть лосины, леггинсы для занятий спортом. Биркенштоки, велосипедки и кроп-топ либо футболка — идеальное сочетание, если вы являетесь девушкой, которая обожает активное времяпровождение.

Нарядная одежда

Биркенштоки нельзя носить с коктейльными или вечерними платьями. Поэтому вряд ли такая обувь подойдет для создания образа для торжественного мероприятия. Однако вы можете создать образ для посещения дня рождения, свадьбы и т. д., совместив биркенштоки с одним ремешком, украшенным стразами, вместе с платьем с цветочным принтом.

Такой образ также будет уместен для романтического свидания.