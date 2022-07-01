Зачем после прогулки класть мыло в обувь: хитрый лайфхак

Проблема запаха от обуви не перестает быть актуальной и по сей день. Ведь когда ноги потеют, то для бактерий создается весьма питательная среда, являющаяся источником стойкого «аромата». От запаха сложно избавиться, и просушка обуви или проветривание в этом не помогают. Но существует один надежных способ, используемый опытными хозяйками.

Хитрый лайфхак

Для устранения проблемы понадобятся два куска твердого туалетного мыла. Бруски кладут внутрь обуви, оставляя на всю ночь. Утром их вынимают и от неприятного запаха не остается следа.

Плюс такого лайфхака в том, что не приходится прибегать к стирке и другим радикальным методам. Некоторые также используют чайные пакетики. Но они не так эффективны в борьбе с запахом, как мыло.