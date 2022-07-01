 

Украли! Могилу едва закопанного Шатунова растащили по кускам

01.07.2022, 15:10, Разное
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Увековечить память легендарного солиста “Ласкового мая” решили и в городе Тобольске. Безутешные поклонники так рано ушедшего музыканта сделали что-то вроде мемориала на Завальном кладбище, известном тем, что на нем похоронены Петр Ершов и Вильгельм Кюхельбекер.

У одного из столбиков на кладбище жители Тобольска поставили портреты Юрия Шатунова в красивых рамках и фигурку ангела, а также положили перевязанные траурной лентой белые розы – получилась импровизированная могила, к которой мог прийти каждый. К сожалению, в таком виде место памяти просуществовало недолго.

Когда поклонница покойного Светлана Соколова приехала на кладбище проверить мемориал, она обнаружила, что купленные ею рамки и ангела украли – импровизированную могилу буквально растащили по кускам! Увидев это, фанатка даже не смогла сдержать слез, ведь самого Шатунова едва закопали, а на его мемориале уже творится такое кощунство.

Как сообщила “КП”, фотографии Шатунова не тронули – они остались разбросаны рядом с увядающими розами. Поклонница видела, как к импровизированной могиле подходили двое подростков, но причастны ли они к краже, она точно не знает.

Напомним, что настоящая могила солиста “Ласкового мая” находится в другом месте – она не пострадала. После кремации часть праха Юрия Шатунова на днях захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Вторую часть было решено отвезти в Германию и развеять над излюбленным местом артиста – лесным озером.



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