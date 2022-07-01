“Все умею!”: оставшаяся без работы Брежнева готовится в поломойки

Певица получила известность на территории России. Пожалуй, нет на свете мужчины, который не мечтал бы о встрече с сексуальной блондинкой из “ВИА Гры”. После ухода из коллектива артистка продолжила радовать поклонниками новыми хитами и весьма преуспела в сольной карьере. Однако сейчас жизнь Веры Брежневой сильно изменилась.

Супруга Константина Меладзе осудила спецоперацию на Украине и уехала за границу, где даже занималась помощью беженцам. Про светские тусовки и выходы в свет в шикарных платьях артистка, кажется, уже и забыла. Что уж говорить о работе, которой она лишилась, перестав выступать перед своими зрителями. Да, сейчас в жизни певицы непростая ситуация. Но, как оказалось, справляться с трудностями ей не в первой.

Вера Брежнева родилась и выросла не в богатой семье, как многие ее коллеги по творческому цеху. Так что, познать, что такое труд, ей пришлось еще в самом детстве. Мало того, что семья артистки многодетная, да еще и отец стал инвалидом после ДТП, в которое угодил, когда супруге Константина Меладзе было всего 11.

В общем, в юном возрасте ей приходилось искать себе работу, и она была готова на любое предложение – лишь бы дали денег. Артистка вспомнила момент, как даже готовилась в поломойки.

“И я правда все умею сама. Если вы пригласите меня к себе домой, я вам могу и полы помыть, и разложить все по своим местам, и прибить полку, и повесить люстру”. – призналась Вера Брежнева.