 

В России стоимость смартфона iPhone 12 Pro Max упала ниже 80 тысяч рублей

01.07.2022, 14:35, Разное
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В РФ изменилась стоимость одной из самых популярных моделей смартфона от американской корпорации Apple. Так, iPhone 12 Pro Max отечественные торговые сети предлагают уже по стоимости ниже 80 тысяч рублей.
Недавно СМИ сообщали о тенденции к удешевлению смартфонов во всем мире. При этом многие предположили, что РФ уменьшение цен на гаджеты не коснулись. Однако уже сейчас мониторинг торговых сетей, занимающихся реализацией электронных устройств, показывает, что Pro Max-версия двенадцатой линейки iPhone 12 опустилась.

Причем падение цен пересекло черту 80 тысяч рублей, что составляет не менее четверти первоначальной стоимости в 110 тысяч. Впервые на рынки он вышел в ноябре 2020 года и ненамного менее мощный, чем аппарат 2021 года. Конфигурация с 6,7-дюймовым дисплеем, фирменным процессором Apple A14 Bionic и чипом встроенной памяти в 128 гигабайт предлагается за 78 тысяч рублей продается со скидкой в оформлении серого цвета.

При этом аппарат оснащен модемом для поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Особых же внешних отличий от более дорогостоящей серии прошлого года девайс не имеет, что также может стать стимулом для его приобретения. На территорию Российской Федерации iPhone 12 Pro Max ввозится согласно схеме параллельного импорта.

Источник: www.gazeta.ru



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