Мэр Варшавы рассказал Вовану и Лексусу о провале программы по приему украинских беженцев

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.

Запись беседы с политиком размещена на RuTube. Интервью у мэра взяли в рамках программы «Шоу ВиЛ».

Пранкеры от лица киевского мэра Владимира Кличко, попытались выяснить у Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев.

«Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы», – подтвердил польский чиновник.

По словам главы столицы Польши, правительство не предоставляет деньги, если необходимо подготовить город к более длительному периоду. Деньги выделяют лишь, например, на питание людей.

«Вот почему мы вынуждены изменить решение о бесплатном общественном транспорте», – объяснил Тшасковский. Он добавил, что власть страны перекладывает ответственность на плечи местных управленцев.

Он рассказал о перегруженной транспортной системе, системе водоснабжения и прочем.

«И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет», – добавил варшавский градоначальник.

Ранее сообщалось, что с 1 июля власти Польши прекращают ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.

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