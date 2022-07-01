 

Стало известно об отключении «Северного потока» на ремонт

01.07.2022, 14:30, Новости дня
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Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, сообщил оператор газопровода.

«С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», – передает ТАСС сообщение Nord Stream AG.

В компании отметили, что ежегодные профилактические работы были запланированы заблаговременно, график их проведения согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Ранее сообщалось, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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