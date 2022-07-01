 

“Дико обидно”: малолетняя дочь предателя Панина обслуживает ртом престарелых иностранцев ради куска хлеба

01.07.2022, 13:46, Разное
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Но дело не в его актерском таланте или новых успехах в творческой сфере, а, скорее, в провокационных выходках из-за которых звезда отечественного кинематографа нередко осуждается публикой. Алексей Панин сравнительно долгое время проживает в Испании, куда перевез с собой и дочь Анну, которой сейчас 14 лет.

Все бы ничего, но актер, кажется, забыл, какой стране обязан своей знаменитостью и внезапно окрестился от родины. Звезда “Жмурок” то и дело льет негатив в адрес России и ее правительства, так что, можно сказать, что он предал свою страну. Чем занимается в Испании актер, не понятно. Лишь иногда можно увидеть на его странице странные ролики, где он рассказывает о ночевке на улице.

А вот его малолетняя дочь Анна, кажется, к жизни относится более серьезно. Накануне Алексей Панин поделился радостной новостью: наследница нашла работу, а потому он поспешил к ней, чтобы посмотреть, чем она занимается на новом месте. Как оказалось, девушка обслуживает ртом иностранцев, принимая у них заказы, а также подает еду и напитки.

В общем, Анна работает официанткой в местном кафе, куда приходят совершенно разные посетители. Например, в видеоролике Алексей Панин случайно засветил за столиком престарелого мужчину со спутницами. Понятно, что наследница актера, как и любой другой подросток, хочет быть самостоятельной и работать ради куска хлеба для себя любимой. Но есть и еще одна причина, почему она устроилась в кафе.

“Ане было дико обидно, что все ее друзья работают, а она — нет”, – объяснил Алексей Панин.



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