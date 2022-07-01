«Ситуация невозможная» – топливный кризис в Шри-Ланке вывел на улицы медиков и банкиров

В шри-ланкийском Коломбо прошли масштабные акции протеста с участием медработников, банкиров, учителей и самозанятых граждан, которые требуют от правительства принять срочные меры по преодолению топливного дефицита, передаёт CNN. По информации канала, из-за жесточайшего экономического кризиса в Шри-Ланке осталось топлива всего на неделю, тогда как ближайшие поставки нефти ожидаются лишь через 14 дней. Это уже вынудило правительство обратиться за помощью к другим странам — включая Россию.



AP

Медработники и банкиры Шри-Ланки в среду приняли участие в крупной акции протеста в крупнейшем городе страны Коломбо, потребовав у властей наконец принять меры для преодоления сильнейшего топливного дефицита, уже спровоцировавшего в этом островном государстве тяжелейший экономический кризис за всю его историю, или уйти в отставку, пишет CNN.

Как пишет сайт канала, в прошлом месяце по итогам продолжавшихся несколько недель уличных демонстраций, спровоцированных целым «каскадом невзгод», включая отключения электричества и нехватку продовольствия и медикаментов, состав шри-ланкийского правительства уже сменился; в столкновениях между митингующими и полицейскими тогда погибло девять человек, а ещё около 300 получили ранения. И всё же преодолеть кризис до сих пор не удалось: к прошлому вторнику в стране осталось топлива примерно на семь дней, притом что ближайшие поставки ожидаются не ранее чем через две недели. В связи с этим правительство приняло решение на этот срок ограничить продажу топлива — теперь его будут получать только важнейшие отрасли, включая общественный транспорт и сектор здравоохранения.

В аппарате премьер-министра Шри-Ланки ранее заявили, что заказанная правительством нефть прибудет в страну 22 июля, а компания Lanka IOC — «дочка» индийской Indian Oil Corporation — ожидает доставки нефти и дизельного топлива к 13 июля, уточняется в материале CNN. «Правительство также предпринимает попытки обеспечить доставку нефти в более краткие сроки. Однако до тех пор, пока соответствующие сделки не будут оформлены, подробностей обнародовано не будет», — цитирует канал официальное заявление чиновников.

Между тем шри-ланкийские медики говорят, что, хотя их внесли в категорию «особо важных» работников, им каждый день приходится с огромным трудом добывать себе топливо даже для того, чтобы добраться до рабочих мест, пишет CNN. «Ситуация невозможная, и правительство должно дать нам какое-то решение», — сообщил журналистам секретарь одного из крупнейших профсоюзов медбратьев и медсестёр страны.

По данным CNN, более ста медработников прошли маршем к офису премьер-министра, призвав правительство обеспечить поставки топлива и медикаментов. Шри-ланкийские банкиры, учителя и самозанятые граждане организовали отдельный протестный марш к президентскому дворцу, однако были остановлены оцепившими район полицейскими.

Экономический кризис в Шри-Ланке разгорелся после тяжёлого периода коронавирусной пандемии, когда страна сильно пострадала из-за сокращения турпотоков и резкого снижения объёма денежных переводов от граждан, работающих за рубежом, пишет сайт CNN. Рост цен на нефть, популистский курс властей, начавших снижать налоги, а также действовавший в прошлом году семимесячный запрет на импорт химических удобрений, ударивший по сельскому хозяйству, дополнительно усугубили экономическое положение острова — и теперь 22 миллионов шри-ланкийцев столкнулись с самым серьёзным кризисом с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1948 году, разъясняет корреспондент канала. По мере ухудшения ситуации правоохранительные органы Шри-Ланки стали всё чаще задерживать граждан, пытающихся покинуть остров на лодках, отмечает журналист.

По информации CNN, у страны практически закончились свободные резервы иностранной валюты на закупку важнейших товаров, включая продовольствие, лекарства, бензин и дизельное топливо. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что Всемирный банк согласился провести реструктуризацию по 17 проектам, финансируемым им на территории государства. Кроме того, сейчас в Коломбо находится делегация Международного валютного фонда, которая ведёт переговоры о предоставлении Шри-Ланке пакета помощи в размере до $3 млрд. Власти страны надеются достичь договорённостей с МВФ в ближайшее время, но, даже если их надежды сбудутся, средства поступят далеко не сразу, отмечает корреспондент CNN.

Шри-ланкийское правительство также пытается обращаться за помощью к отдельным странам: во вторник министр энергетики страны провёл встречу со своим катарским коллегой и главой Qatar Energy, а другой член кабинета министров вскоре отправится в Россию, где попытается заключить контракты на поставку энергоресурсов, передаёт CNN.