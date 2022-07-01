«Трудно видеть в них врага» – немецкий историк — об особом отношении восточных немцев к России

Жители Восточной Германии, в отличие от своих соотечественников с запада, даже сегодня не склонны считать Россию противником и гораздо более скептически настроены к НАТО, констатирует немецкий историк Катя Хойер. Как пишет Хойер в своей статье для The Spectator, особый взгляд на Москву со стороны бывших жителей ГДР обусловлен целым рядом исторических факторов, которые было бы не лишним понять руководству Германии.



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Против Владимира Путина выступает далеко не вся Германия: так, в его защиту недавно выступила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, заявившая, что российский лидер отнюдь не является карикатурным «безумным националистом», каким его изображают, а поставки Берлином оружия Украине были начаты по указке США, что как минимум отчасти и спровоцировало Кремль, пишет на страницах The Spectator немецкий историк Катя Хойер. Как напоминает Хойер, с Вагенкнехт солидарны многие жители Восточной Германии — и притом не только левые: в частности, против снабжения Киева вооружениями и введения санкций в отношении Москвы также выступает и ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

То, что на востоке и на западе Германии к РФ относятся по-разному, вновь продемонстрировал недавний соцопрос, в рамках которого немцам в том числе задавали вопрос о том, следует ли Берлину придерживаться жёсткой линии в отношении Москвы: в Западной Германии на него дали утвердительный ответ половина респондентов, а в Восточной — лишь треть, отмечает автор. То же исследование показало, что 58% восточных немцев считают, что властям страны необходимо придерживаться такого курса, который не будет провоцировать Россию, тогда как среди жителей западных регионов такую точку зрения разделяют только 40% опрошенных, пишет историк.

Между тем «сочувствие» Москве со стороны Восточной Германии отнюдь не связано с ностальгией по «временам её владычества», убеждена Хойер. «С воссоединения Германии в 1990 году минуло три десятилетия — и соцопросы раз за разом подтверждают, что большинство бывших граждан ГДР убеждены, что их жизни с тех пор поменялись к лучшему, — рассуждает она. — И всё же Германия прожила холодную войну в разделённом состоянии, и разные её части были подчинены в корне непохожим между собой военным сверхдержавам. Поэтому, наверное, и нет ничего удивительного в том, что Западная Германия, вступившая в НАТО в 1955 году и ставшая его главным бастионом в Европе, теперь куда живее ощущает связь с этим, западным же, альянсом, чем мы, жители Восточной Германии, когда-то научившиеся его бояться».

«Но чем же объясняется иное отношение Восточной Германии к РФ по сравнению с Польшей и Прибалтикой? — продолжает Хойер. — Многие восточноевропейские страны столетиями вели борьбу, обороняя себя от России, а Германия тем временем либо бездействовала, либо и вовсе выступала заодно с Москвой, пытаясь установить свою власть над соседями». В связи с этим восточные немцы, в отличие от этих соседей, не видят в РФ угрозу своему существованию, считает историк. А кроме того, хотя период ГДР и обернулся серьёзными последствиями для психологии восточных немцев, это всё же не заставило их надолго пересмотреть роль РФ в Европе, уверена автор. «С их точки зрения, Советский Союз освободил их от нацизма, — поясняет она. — Это Германия несправедливо обошлась с Россией, а не наоборот. Польша же с полным на то правом стала смотреть на вещи по-другому — ведь ей пришлось столкнуться и с немецкой, и с русской жестокостью».

Немаловажно и то, что ГДР, в отличие от восточноевропейских государств, не пришлось испытать «русификацию», полагает автор. «Она сохранила немецкие цвета на своём флаге, её солдаты носили немецкую форму, а в её учебниках была немецкая история. Многие восточные немцы с удовольствием потребляли плоды русской культуры наравне со своей собственной: они читали русскую литературу, учили язык и ездили в Советский Союз учиться. На всём протяжении холодной войны русские оставались для Запада обезличенными врагами, а восточные немцы тем временем выстраивали с ними отношения. И сегодня видеть в них врага им трудно», — разъясняет она.

Антинатовские настроения не чужды и Западной Германии: в феврале депутат бундестага Севим Дагделен говорила, что поведение Украины «равносильно объявлению РФ войны» и провоцируется «милитаристской политикой» США и НАТО, а ветеран феминистского движения Алиса Шварцер заявляла, что Путину был предоставлен «мотив к тому, чтобы действовать», напоминает Хойер. Аналогичных взглядов некогда придерживался и канцлер Германии Олаф Шольц: в 1982 году, будучи зампредом Союза молодых социалистов и социалисток в СДПГ, он полагал, что гонку вооружений провоцирует «агрессивная и империалистическая стратегия НАТО», пишет историк. «Ну а теперь он призывает увеличить оборонный бюджет на 100 миллиардов евро — и хочет пустить эти деньги на закупку американских F-35», — отмечает она.

Возможно, Шольц так никогда и не сможет по-настоящему понять, как смотрят на мир бывшие граждане ГДР — но ему стоит хотя бы попытаться это сделать, считает Хойер. Как подчёркивает историк, из 80 миллионов граждан Германии 16 миллионов являются восточными немцами, а ведь от экономических санкций против РФ будет в первую очередь страдать именно их регион, поскольку различные газопроводы из РФ ведут именно в Восточную Германию, обеспечивая работой тысячи людей. «Разрыв экономических связей с Россией — верное и необходимое решение, но перспектива этого разрыва вызывает у восточных немцев вполне реальную тревогу», — пишет автор.



«Большинство восточных немцев после распада Советского Союза пережили серьёзное потрясение и в экономическом, и в социальном, и в идеологическом планах — и последствия этого видны до сих пор, — подытоживает Хойер. — Если Шольц сумел перерасти свой собственный скептицизм в отношении НАТО по молодости, ему следует поискать пути к тому, чтобы помочь пройти тот же путь и своим соотечественникам с востока. Ведь Германия до сих пор пытается определиться с тем, как ей оправиться от своей тяжёлой истории прошлого века — и в качестве единого государства, и в качестве части Запада».