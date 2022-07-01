 

Владимир Вдовиченков озвучил свой гонорар за съемки в «Бумерах»

01.07.2022, 13:11, Разное
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Владимир Вдовиченков стало гостем программы «Кино в деталях», отметив на вопросы относительно своей личной и творческой жизни. Так, звезда «Бригады» и «Бумеров» озвучил свои гонорары за участие в киноэпопее.
Менее, чем через полтора месяца Владимир Вдовиченков отпразднует 50-летний юбилей. За годы своей карьеры артист снялся большом количестве фильмов, сериалов. Есть в его «копилке» даже участие в нескольких музыкальных клипах, например, песне Дельфина «Дилер» и шлягере Олега Газманова «Ясные дни». В картине режиссера Петра Буслова «Бумер» звезда снялся вместе с Яной Шивковой, Максимом Коноваловым, Андреем Мерзликиным, Сергеем Горобченко и другими коллегами. При этом долгое время общественности не было известно, сколько же заработал Вдовиченков за роль в популярной серии фильмов.

Как оказалось, вторая часть криминальной драмы «Бумер» была оплачена Петром Бусловым лично. Перед работой он вручил Вдовиченкову сумму в 20 тысяч долларов. При этом договор об участии в фильмах был подписан каждым артистом, однако его Вдовиченков называет невыгодням контрактом.

В следующем году первая картина популярной драмы отметит свое 20-летие. Вторая часть роуд-муви-триллера вышла уже через три года и снискала не меньший успех, чем первый фильм. Тем не менее, в 2003 году за «Бумер» Вдовиченков и вовсе получил только полторы тысячи долларов за все время съемок. Причем он, как и другие артисты, не могли даже обговаривать гонорар, иначе попросту остались бы без работы в проекте. Тем не менее, они помогли сделать имя актеру, уже отметившегося в «Бригаде», сделав его одним из самых популярных актеров кино и телевидения того времени.

Источник: teleprogramma.pro



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