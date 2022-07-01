 

Макеева рассказала о дружбе с Шахназаровым

01.07.2022, 13:11, Разное
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Анастасия Макеева пояснила общественности о своей дружбе с Кареном Шахназаровым. Актрису и легендарного режиссера связывают теплые отношения и годы совместной работы.
Уже почти четверть века Карен Шахназаров остается бессменным руководителем киноконцерна «Мосфильма». 8 июля Народному артисту Российской Федерации исполнится семьдесят лет. Юбилею режиссера, продюсера и сценариста была посвящена одна из программ «Сегодня вечером», выходящая на «Первом» телеканале. В ее рамка гости студии поделились своим опытом отношений с Кареном Георгиевичем. В их числе была и Анастасия Макеева, киноактриса и фотомодель.

Звезда картин «Всадник по имени смерть» и «Алмазный крест» считает приятельские отношения со знаменитым режиссером огромным везением. В «Мосфильме» Анастасия Макеева работает уже порядка двенадцати лет, принимая участие как в обычных спектаклях и фильмах, так и в мюзиклах. Благодаря этому артистка представала на сцене в самых разных образах, как героини «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда», так и Марии Магдалины в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» на музыку Э.Ллойда-Веббера.

Кроме того, Макеева благодарна Шахназарову за его организиционные таланты. Он не только занимается кинолентами и постановками, но активно участвует в самых разных фестивалях и аналогичных мероприятиях по всему миру. Задействованная во многих проектах актриса в результате уже объездила полмира, от европейских стран, жо государств в Азии и Южной Америки. При этом даже просто сняться в картине режиссера любой актер посчитает за счастье. Анастасия Макеева же уже дважды приглашалась Шахназаровым в свои фильмы.

Источник: teleprogramma.pro



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