Данко обвинил Максима Галкина завершении карьеры Аллы Пугачевой

Александр Фадеев, более известный, как Данко высказал свое мнение относительно завершении карьеры Аллой Пугачевой. В завершении выступлений Примадонны певец обвиняет ее супруга Максима Галкина.

Ранее Данко уже заявлял, что юморист буквально взял в плен свою жену, полностью завладев ее мыслями. Напомним, с начала марта одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса выехала из страны в Израиль. С тех пор Галкин периодически делал выпады в сторону властей РФ, Пугачева же долгое время удерживалась от любых комментариев. Такое поведение Данко считает следствием влияния комика, не позволяющего иметь Народной артистке СССР собственное мнение.

Стоит отметить, что некоторые СМИ сообщали о прежней дружбе между Максимом Галкиным и исполнителем песен «Московская ночь» и «Малыш». Сейчас же Данко уверен, что шоумен по-творчески «изувечил» свою супругу, что и привело к завершению карьеры. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, Галкину удается контролировать жену во всем. При этом качество хитов всенародно любимой в СССР и РФ звезды начало ухудшаться, уверен Фадеев, еще до прекращения ее концертной деятельности. В этом тоже Данко видит вину только Галкина.

Сейчас, несмотря на заверения Аллы Борисовны в том, что она уехала с семьей в ближневосточную страну на отдых и лечение, она, Галкин и дети остаются в израильской Кесарии. При этом против Галкина в РФ уже призывают возбудить уголовное дело из-за его критических высказываний. Пугачева же обещает в таком случае ответить и сделать много заявлений, вскрыв неизвестную для общественности информацию.

Источник: teleprogramma.pro