 

Данко обвинил Максима Галкина завершении карьеры Аллы Пугачевой

01.07.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Фадеев, более известный, как Данко высказал свое мнение относительно завершении карьеры Аллой Пугачевой. В завершении выступлений Примадонны певец обвиняет ее супруга Максима Галкина.
Ранее Данко уже заявлял, что юморист буквально взял в плен свою жену, полностью завладев ее мыслями. Напомним, с начала марта одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса выехала из страны в Израиль. С тех пор Галкин периодически делал выпады в сторону властей РФ, Пугачева же долгое время удерживалась от любых комментариев. Такое поведение Данко считает следствием влияния комика, не позволяющего иметь Народной артистке СССР собственное мнение.

Стоит отметить, что некоторые СМИ сообщали о прежней дружбе между Максимом Галкиным и исполнителем песен «Московская ночь» и «Малыш». Сейчас же Данко уверен, что шоумен по-творчески «изувечил» свою супругу, что и привело к завершению карьеры. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, Галкину удается контролировать жену во всем. При этом качество хитов всенародно любимой в СССР и РФ звезды начало ухудшаться, уверен Фадеев, еще до прекращения ее концертной деятельности. В этом тоже Данко видит вину только Галкина.

Сейчас, несмотря на заверения Аллы Борисовны в том, что она уехала с семьей в ближневосточную страну на отдых и лечение, она, Галкин и дети остаются в израильской Кесарии. При этом против Галкина в РФ уже призывают возбудить уголовное дело из-за его критических высказываний. Пугачева же обещает в таком случае ответить и сделать много заявлений, вскрыв неизвестную для общественности информацию.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.22 / Мнение: О побежавших толпою с тонущей галеры… А что же Путин?

07.11.21 / Меховое пальто все еще в тренде: 9 образов, вдохновляющих выглядеть стильно в этом сезоне

30.12.20 / После начала вакцинации «Спутником V» в Аргентине более 30 000 католиков перешли в православие

13.02.22 / Мнение: О жабе и гадюке

12.05.22 / Прически в стиле манги: тенденции и актуальные варианты двойного пучка – хита этой весны

15.09.20 / Криштиану, подвинься: Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом года

03.06.22 / Представлен новый бизнес-седан FAW Hongqi H5

16.08.20 / Артем Шейнин заменит Елену Малышеву в «Жить здорово!»

19.04.22 / Российское географическое общество по ошибке оштрафовали из-за работы про рельеф дна Азовского моря

25.04.22 / Как “подчиненный США” стал президентом Франции: объяснил политилог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика