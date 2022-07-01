 

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза

01.07.2022, 13:07, Новости дня
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Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза оссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И еще ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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