Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза

Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза оссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И еще ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

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