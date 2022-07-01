Путин указал на ускорение объединительных процессов России и Белоруссии
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Беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов, сообщил российский лидер Владимир Путин.
«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого «коллективного Запада» подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», – опубликовано на сайте Кремля его обращение к участникам IX Форума регионов РФ и Белоруссии.
Путин отметил, что обе дружественные страны смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.
«Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции», – подчеркнул российский президент.
Ранее Путин объявил, что все вопросы, касающиеся Союзного государства РФ и Белоруссии, согласованы.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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