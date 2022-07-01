Какая диета для быстрого похудения лучше всего подходит каждому знаку зодиака и почему

У каждого человека есть определенные предпочтения. Во многом это зависит от нашего знака зодиака, определяющего даже особенности здоровья. Это также касается и процесса похудения. При грамотном подходе можно добиться потрясающих результатов и улучшить фигуру.

Вот какая диета вам больше всего подходит согласно вашему знаку зодиака.

Овен

Овен является достаточно энергичным и активным знаком зодиака, именно поэтому для него подходит тщательное планирование и организация питания. Ему нужно разделять все продукты на порции.

Овны планировать свой рацион таким образом, чтобы он содержал 40% углеводов, 30% жиров и 30% белков. Это поможет контролировать свой вес и при этом не переусердствовать.

Телец

Упрямым, целеустремленным и настойчивым Тельцам довольно просто придерживаться составленного плана. Так как Телец обладает терпением, то ему легко следовать определенным инструкциям ежедневно.

Это помогает держать ситуацию под контролем и в то же самое время мотивирует.

Близнецы

Близнецы очень умные и активные, именно поэтому для них отлично подойдет диета Аткинса.

Весь процесс похудения разделен на несколько этапов. Именно благодаря тому, что все происходит постепенно, можно добиться положительного результата по снижению веса. Эту диету Близнецам легко соблюдать.

Рак

Добрые и сочувствующие Раки нуждаются в такой диете, которую можно будет легко соблюдать, без лишнего стресса. Лучшим вариантом будет веганство.

В рационе должны полностью отсутствовать продукты животного происхождения. Ракам довольно просто похудеть в самые кратчайшие сроки.

Лев

Утонченному Льву нужна особая диета, которая поможет ему сбросить вес, но при этом не потерять энергию. Представители этого знака по своей природе довольно игривые, именно поэтому для них идеально подойдет безглютеновое питание.

Однако Львам часто бывает сложно придерживаться намеченного плана питания, и они часто злоупотребляют продуктами, которые им есть не стоит.

Дева

Девам отлично подходит диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров и белков. Все это по причине того, что представители этого знака довольно эмоциональные.

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Поскольку Девы, как правило, рациональные по своей природе, этот план питания идеально подходит для их распорядка дня.

Весы

Стабильные и сбалансированные Весы нуждаются в сбалансированном питании.

Для них идеально подойдет средиземноморская диета, в которой основной упор делается на овощи, фрукты и злаки, а не на обработанные продукты. Такая диета точно поможет нерешительным Весам похудеть.

Скорпион

Это достаточно загадочный и даже несколько мистический знак. Для успешного похудения ему нужен четкий план, который поможет выбраться из привычной рутины.

Скорпионам хорошо подойдет диета ГМ, которая отличается тем, что разделена на дни и группы продуктов, которые можно есть в этот день. Например, в понедельник можно есть только фрукты, а во вторник одни овощи и т. д.

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Стрелец

Для оптимистичных и неугомонных Стрельцов отлично подойдет палеодиета. Такое питание будет максимально эффективным для снижения веса.

Диета должна не только способствовать похудению, но и несколько успокаивать неугомонных Стрельцов. Нужно есть качественные и натуральные продукты, которые были доступными в эпоху палеолита, то есть орехи, фрукты, морепродукты, мясо и т. д.

Важно исключить полуфабрикаты, снеки и другие современные продукты.

Козерог

Практичный по своей природе Козерог сможет добиться успеха в похудении при помощи кетодиеты. Потеря веса дается ему нелегко, и этот план питания станет отличным решением.

Кетодиета подразумевает под собой то, что стоит отказаться от углеводов и потреблять много жиров и белков.

Водолей

Независимый и вдумчивый Водолей должен отказаться от продуктов, которые вредят его организму, но при этом нравятся ему по вкусу.

Не стоит употреблять спиртные напитки, рафинированный сахар, молочные продукты и некоторые виды злаков.

Рыбы

Представители этого знака отличаются тем, что они привыкли всегда и всем сочувствовать. Это отражается и на их плане питания. Чтобы похудеть, им нужно немного посочувствовать своему организму. Отличным решением станет сыроедение, потребление необработанных свежих продуктов. Это позволит избавиться от шлаков и токсических веществ.