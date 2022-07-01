Мнение: Блеск и нищета укропропаганды



Можно бесконечно смотреть на три вещи. Летящие калибры по нацикам, вранье Зеленского и на тупую укропропаганду. Вот реально, я расстраиваюсь, потому что понимаю, что пока я стараюсь тут, пытаюсь в юмор или аналитику – хохло-гебельсы просто дышат и у них, хлоп, получается шедевр. Ну, что стоит только предложение Зеленского заместить российский газ для Европы украинским электричеством! Там страны уже нет, а зимой точно не будет – а шароварный лидер обещает спасти ЕС. Какая конкуренция? Я просто сливаюсь до старта!

Или вот недавно было с якобы атакой на торговый центр. Ролик такой красивый выпустили, оперативно так, типа смотрите на преступления Путина. А ты ж, как неловко вышло.

Не могу себе отказать, процитирую моего любимого товарища Ищенко:

Но тут набежали российские журналисты и давай спрашивать: «А где тела тех самых тысяч, что сгорели в «торговом центре?»; «А на чём они приехали, если стоянка пустая?»; «А где скорбящие родственники тысяч погибших?»; «Где хотя бы один подтверждённый раненый?»; «Почему при такой массовой трагедии приехала всего одна скорая помощь и в ту непонятно кого грузили?»; «Почему в ларьке (который «торговый центр») нет следов попадания ракеты и даже бутылки со спиртным не разбились — стоят на стеллажах ровно, как солдаты на параде?»; «Кстати о солдатах, почему вокруг «торгового центра» — куча людей в форме, которые праздно наблюдают, как в огне гибнут «тысячи», но практически не видно гражданских?».Причем, раз за разом, я не буду пиарить, но я внимательно слежу за каналом на Ютубе, который косил бешенно бабло (да, завидую!) – на роликах про Россию, про Армию России и т.д., но с началом СВО – резко переобулся и стал таким прямо вот проукраинским и антироссийским, аж зубы сводит.

Так вот там набрасывают – я рыдаю. И Путина изолировали, и Москва вот-вот "фсио" и т.д. и т.п. А в комментариях – либо стебуться, как я люди, либо набегают укровоины и начинают также тупо гадить. Эта хуторянская простота атас как поражает. Ну, реально, это уровень детского сада – какашками кидаться.

А по делу – Россия: 1) привыкла к СВО и 2) поняла свои возможности.

Вспоминайте, что было в начале марта, да? Мы боялись, переживали, бакс этот по 200….

Однако, сегодня, несмотря на гибель наших героев, это правда и забывать этого нельзя – страна смирилась. И даже поняла, мы же хотели бахнуть, что можем.

К тому же, большинству из нас уже плевать, какой очередной хутор отбили наши парни. Мы тупо знаем – мы победим и верим в наших ребят. Гады будут поверженны, жалко Зеленского не повесят, хотя после Березовского я бы сильно не загадывал.

И, конечно, как замордовали специалисты в кавычках. Котенки всякие, простите, Подоляки.

Граждане, идет война! Вон Путин вчера остров Змеиный отдал, у шарованых хероев началось снова "Мы побеждаем!". Долбоящеры, вы спросите у ГенШтаба – там тупые сидят? А если это правда, почему у вас больше войск нет, но есть котлы?

Это не кино. Если что-то делают Шойгу и Путин, а это явно их компетенция – вам бы бояться, потому что эти товарищи так шутят, что потом в США бензин дорожает.

И я не буду призывать вас ехать воевать, потому что на то они и диванные войска, чтобы под пивасик хрень постить.

Просто я показал вам только что, как выглядят со стороны хохло-гебельсы. И вы это знали, в принципе, и до меня.

Ну, дык, сами-то такими не становитесь?

Счастья вам.

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