 

Мнение: Выдающийся результат

01.07.2022, 12:11, Разное
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Впервые в истории экспорт американского СПГ-газа в Европу превысил экспорт трубопроводного российского. Да, это результат совершенно неэкономической борьбы, в которой политики куда как больше, чем «нормальной» конкуренции. Но борьба за рынки сбыта, особенно с условиях растущего кризиса — это всегда война без правил. А в любой войне в конечном итоге побеждают структуры, ресурсы и технологии.

Кремлевские не смогли ни удержать европейский рынок, ни построить внутренний. Не стоит удивляться этому выдающемуся результату. Люди, начинавшие свои трудовые карьеры в качестве рэкетиров, катал, фарцовщиков и прочих уважаемых смежных профессий, хороши только в своей области. Во всех остальных они феноменально невежественны.

Источник: Эль Мюрид



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