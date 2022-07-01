В Украине наладили онлайн-продажу поступившего в качестве помощи оружия НАТО

Беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию в Украине нелегальных маркетплейсов – площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

В рамках эксперимента удалось связаться с продавцами уникальных товаров и предложить оформить сделку. На одной из посещаемых украинских нелегальных онлайн-площадок в последнее время стали часто появляться предложения о покупке иностранного вооружения с доставкой по территории Украины и даже за рубеж, передает RT.

Причем речь идет не только о легком стрелковом вооружении – в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине США и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи.

Также в частные руки готовы отдать, например, новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных.

В итоге журналистам удалось связаться с анонимными украинскими торговцами оружием и заказать покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore, которые также фигурировали в списках поставляемого Украине вооружения.

Согласно переписке, дроны Phoenix Ghost предлагаются по 4 тыс. долларов за штуку, а вот мины приобрести уже невозможно.

Далее журналисты предложили продавцам оружия указать номер счета криптокошелька, на который следует перевести деньги. Как выяснилось, оплату можно было провести прямо на маркетплейсе, выступающим в роли гаранта сделки. Продавцы подтвердили свою готовность после оплаты заложить боеприпас в тайник и сообщить его координаты.

Более того, в ходе дальнейшей переписки стало ясно, что Phoenix Ghost могут доставить на территорию Польши – к примеру, в район приграничного города Пшемысля, такая услуга обойдется в 1 тыс. долларов.

Ранее в НАТО не исключили возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.

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