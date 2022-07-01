Мнение: О падении производства в России

Пособники США пугают нас статистикой за май. Дескать, смотрите, как сильно в России просело производство по сравнению с маем 2021!

Лично меня данные за май волнуют мало (они бы ещё за неделю подсчитали). Понятно, что идёт перенаправление логистики, идёт закупка нового оборудования, идёт огромная инженерная и бюрократическая работа. Как предприниматель я знаю, что открыть малый бизнес — это полгода, открыть средний бизнес — год-полтора, запустить что-нибудь крупное — как минимум несколько лет.

Звероподобным усилием эти сроки можно сократить, но отнюдь не до одного дня. США напали на нас в конце февраля — до мая прошло всего лишь два месяца. Неудивительно, что в мае наша промышленность только-только начала перестраиваться на новые цепочки.

Полагаю, выхода на нормальные объёмы стоит ждать осенью. Некоторые детали будем делать сами, другие приедут из Азии. Где-то упростим техпроцессы, изменив их так, чтобы временно не использовать дефицитные компоненты. В этом году решим производственные проблемы вчерне, а в следующем начнём уже оптимизировать. Да, кому-то придётся туго. Однако такого рода шторм не является для бизнеса чем-то необычным, большая часть бизнесменов к подобным испытаниям хорошо готова. У некоторых, конечно, зюзьга окажется короткой, придётся просить помощи у государства (оно поможет) или закрываться. Зато другие, и вот этих других гораздо больше, носятся сейчас с горящими глазами по стройплощадкам, планируя отлично заработать на освобождённых европейцами рынках.

У капитализма есть сильные и слабые стороны. Одна из сильных сторон — способность удовлетворять спрос. У российского автопрома появился спрос на хвосторезы, которые раньше мы закупали в Бельгии? Будьте спокойны, наш бизнес наладит или поставки, или производство — были бы деньги, а уж товар вы за эти деньги получите. Возможно, лучшего качества или дешевле. Раньше-то многое брали в Европе или по инерции, от нежелания искать других поставщиков, или за взятки. Теперь снабженцы вынужденно зашевелились, и во многих фирмах с удивлением обнаружили, что Евросоюз — отнюдь не монополист, что альтернатив-то на самом деле полно.

Разумеется, вышесказанное не относится к процессорам и тому подобным высоким технологиям, там заменить импорт тяжело, иногда даже невозможно. Однако наименований, которые мы пока что не можем делать в России, довольно мало, так что по ним легко работать штучно. Что-то нам продадут на Западе, игнорируя санкции, что-то мы закупим через Китай и Казахстан. Общая длина границы России — 61 тысяча километров. Нужно быть очень наивным и самонадеянным политиком, чтобы надеяться нас со всех сторон запереть.

Некоторые пишут: вот, годы идут, а у нас то понос, то золотуха, то карантин, то санкции. Когда же уже заживём нормально?

Дежурно напомню, что у нас есть могущественный враг, США, и этот враг нападает на нас не только снаружи, через своих боевиков, но и изнутри, через лакей-интеллигенцию и прочих своих агентов влияния. Тот факт, что российская экономика бодро развивается, изменяя свою структуру в более здоровую сторону, уже является большим достижением. Проведу аналогию со спортзалом. Вот вы весили 70 килограмм и пришли в спортзал. Вы занимаетесь два года, у вас исчез животик и появились мышцы, но вы всё ещё весите 70 килограмм. Это не значит, что два года прошли даром.

Также напомню, что только коммунисты всё измеряют деньгами, так как для них во главе угла стоит звериный материализм. Размер ВВП важен, но надо смотреть ещё и на структуру экономики, и на нематериальные факторы. На сдвиги в народном сознании, например.

К примеру, недавний опрос показал, что 54% россиян хотят, чтобы их дети-внуки тоже выросли похожими на них. Тридцать лет назад, в 1992 году такое желание было только у 31% россиян. Последнее советское поколение считало, что их жизнь шла как-то неправильно, и потому надеялись о другой судьбе для своих детей (ссылка).

А вот изменения всего лишь за 10 лет, россияне отвечают на вопрос «Без чего бы вы не могли обойтись». Пятёрка самого необходимого в 2012 году выглядела так:

1. Курение (18%, теперь 5%)

2. Интернет (11%, теперь 6%)

3. Работа (11%)

4. Телевизор (11%, теперь 4%)

5. Сад/огород (7%)

Сейчас, в 2022, пятёрка самого необходимого изменилась кардинально (ссылка):

1. Работа (18%)

2. Спорт (16%)

3. Сад/огород (14%)

4. Книги (13%)

5. Дети (8%)

Огромная разница, верно? Раньше — курение, интернет, телевизор. Сейчас — работа, спорт, книги, дети. Мы явно движемся в правильном направлении.