В Москве задержали художника, устроившего акцию у спецмагазина с «санкционкой»

В Москве составили протокол о хулиганстве на художника-акциониста Евгения Восленского, устроившего перфоманс у безымянного специального магазина с дефицитными санкционными товарами.

Такими супермаркетами, появившимися в крупных городах России в апреле, пользуются чиновники, политики и бизнесмены. Деятель искусства пытался провести ложную историческую параллель с советскими распределителями.

Художник приехал к торговой точке на старой «Волге». Несмотря на летнюю погоду, он был облачён в пальто и каракулевую шапку. Акционист заявил охраннику, что желает купить килограмм финского сервелата и начал разбрасывать у входа советские рубли. Он также чуть не подрался с водителем Сергея Миронова, который как раз выходил из спецмагазина с покупками. Вскоре его задержали дежурившие у объекта сотрудники ФСО.

Из-за акции на мужчину составили протокол о хулиганстве и отпустили, скорее всего он отделается штрафом. В соцсетях он рассказал, что его долго допрашивали о том, откуда он узнал о спецмагазине, а также обвиняли в «клевете на российской общественно-политический строй», угрожали внесением в список иноагентов и аннулированием загранпаспорта.

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