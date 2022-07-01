В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализированы 1148 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня.
Выписали в связи с выздоровлением 3388 человек, на 4,1% больше по сравнению с 30 июня. Всего за сутки было выявлено 3155 новых случаев COVID-19. Подтверждено 53 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 1195 человек, на 10,4% меньше по сравнению с 29 июня.
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