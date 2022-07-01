Жиросжигающая машина: почему овсянка на завтрак способствует похудению

Многие голливудские звезды едят на завтрак овсянку. Выбирают они ее не только из-за полезных свойств. Эта простая каша помогает держать тело в форме и даже похудеть. Однако важно есть ее в определенное время суток.

Когда нужно есть овсянку

Овсянка – идеальный первый прием пищи. Согласно проведенным исследованиям, если есть ее по утрам, можно похудеть. После такого завтрака чувство сытости сохраняется особенно долго. Кроме того, из-за отсутствия голода люди интуитивно уменьшают обеденные порции.

В идеале овсянку следует есть утром, но не позднее 10 часов утра. В обеденное время в результате можно получить на 30% меньше калорий. Это идеальная схема, чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов.

Исследование с участием детей также показало, что те, кто ест овсянку, гораздо реже сталкиваются с проблемами лишнего веса.

Овсянка делает тело стройнее

Почему овсянка делает тело стройнее? Специалисты дают следующее объяснение данному феномену:

Польза для всего организма. На 100 г продукта приходится всего 1 г сахара, но 10 г клетчатки. Вместо пустых калорий организм получает энергию. И это намного предпочтительнее, нежели бутерброды с джемом готовые каши, содержащими до 30 г сахара. Отсутствие тяги к еде. Сложные углеводы, присутствующие в составе овсянки, являются секретом похудения. Они дольше сохраняют чувство сытости. Кроме того, уровень сахара в крови остается стабильным, поэтому не возникает тяги к вредной пище. Сжигание жиров. В овсянке много железа. Оно улучшает снабжение клеток кислородом, который запускает процесс сжигания жира. В крупе также есть много белка. Он стимулирует обмен веществ. Улучшение работы кишечника. В овсянке много клетчатки. Попадая в кишечник, она набухает и выполняет роль губки, поглощая токсины и выводя их из организма. В то же время клетчатка способствует создают хорошей микрофлоры. Разнообразие рациона. Овсянка — универсальный продукт. Ее можно сочетать с разными видами фруктов или овощей, молочными продуктами и даже с соками.

Используя овсянку на завтрак, можно уменьшить калорийность дневного рациона примерно на 100 ккал, как следствие, заметно похудеть.