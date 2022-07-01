 

Спасло чудо: в Якутске пятилетний мальчик выпал с 12-го этажа

01.07.2022, 9:40, Разное
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Телеграм-канал Mash опубликовал жесткие кадры, на которых видно, как трое мужчин пытаются с помощью покрывала поймать ребенка. По словам очевидцев, пятилетний мальчик повис на балконе на 12-м этаже. Когда соседи заметили это, решили прибегнуть, как на тот момент казалось, единственному возможному способу спасения.

Однако мальчик упал прямо на тротуар, мимо покрывала. Благо, за доли секунды к нему на помощь пришел рядом стоящий мужчина, который успел подставить свои руки и тем самым смягчить падение. У прохожего сломана рука, а ребенка доставили в реанимацию, сообщает телеканал “360”. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку.

VSE42.RU уточняет, что это произошло в четверг, 30 июня, в Якутске.



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