 

Владимир Потанин сменит фамилию на Тиньков

01.07.2022, 9:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский предприниматель Владимир Потанин подал заявление о смене фамилии.

После приобретения им банковской структуры Олега Тинькова встал вопрос о том, как избавиться от ассоциаций с основателем компании, однако все способы оказались слишком затратными.

Санкции против РоссииПервоначально рассматривалась возможность переименовать банк в «Потанин» или «Владимир», проводилась калькуляция издержек . Бизнесмен с первых дней сделки задумывался о смене фамилии, но в первое время категорически отметал этот вариант; переубедить его смогли только финансовые расчёты.

В связи с тем, что банк сохранит прежнее название, его руководству приказано срочно прекратить дискредитировать фамилию Тинькова. Первым делом планируется отменить огромные комиссии на переводы в валюте, а также уволить из службы поддержки ранее судимых элементов, нанятых с целью «коррекции пользовательского опыта».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / «Дождь» потребовал от СК возбудить дело

23.04.22 / Мнение: О реальных размерах предстоящей ж***ы… Выживут не все?

26.11.21 / Почему на Руси боялись зеркал?

12.01.22 / Виктория Романец объяснила нежелание родить ребёнка от Антона Гусева

02.12.21 / Володин и Лукашенко обсудили принятие законов в рамках Союзного государства

17.01.22 / Год Навального

02.12.20 / Экономика: Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

20.12.21 / Президентов иностранных государств в российских СМИ с 2022 года будут называть главами

18.05.21 / Розовый кварц поможет при заниженной самооценке, а черный турмалин защитит от отрицательной энергии: как использовать полудрагоценные камни для здоровья и благополучия

11.02.22 / Скандалы: Фабрика слез

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика