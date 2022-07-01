Владимир Потанин сменит фамилию на Тиньков

Российский предприниматель Владимир Потанин подал заявление о смене фамилии.

После приобретения им банковской структуры Олега Тинькова встал вопрос о том, как избавиться от ассоциаций с основателем компании, однако все способы оказались слишком затратными.

Первоначально рассматривалась возможность переименовать банк в «Потанин» или «Владимир», проводилась калькуляция издержек . Бизнесмен с первых дней сделки задумывался о смене фамилии, но в первое время категорически отметал этот вариант; переубедить его смогли только финансовые расчёты.

В связи с тем, что банк сохранит прежнее название, его руководству приказано срочно прекратить дискредитировать фамилию Тинькова. Первым делом планируется отменить огромные комиссии на переводы в валюте, а также уволить из службы поддержки ранее судимых элементов, нанятых с целью «коррекции пользовательского опыта».

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