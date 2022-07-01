 

Япония и США провели совместные учения в небе над Восточно-Китайским и Японским морями

01.07.2022, 9:15, Новости дня
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Японские военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с США над Восточно-Китайским и Японским морями, сообщили силы самообороны Японии.

«Военно-воздушные силы самообороны провели совместные учения с США для укрепления сил сдерживания и реагирования союза Японии и США. Цель учений в повышении тактических способностей военно-воздушных сил самообороны и повышения взаимодействия Японии и США. Дата проведения учений – 29 июня. Место проведения – Восточно-Китайское и Японское моря», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В маневрах принимали участие 8 истребителей F15 и 4 F2 с японской стороны и 2 стратегических бомбардировщика Рокуэлл B-1 «Лансер» со стороны США.

Совместные учения авиации двух стран проходят вторую неделю подряд. Как считают обозреватели в Японии, они призваны оказать сдерживающий эффект на Китай и Россию, чьи военные самолеты в последнее время совершают облеты вдоль японской территории.

Ранее Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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