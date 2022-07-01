Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные на территории РФ из-за распространения COVID-19, при необходимости их действие может быть возобновлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе [действие] масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», – говорится в сообщении ведомства.

Так, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ с середины февраля снизился более чем в 64 раза. «В течение последних четырех месяцев в РФ отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии», – отмечено в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что меры по своевременному выявлению заразившихся ковидом, а также мониторинг эпидемического процесса сохранятся после снятия введенных из-за пандемии ограничений.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – уточняется в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, значительный подъем заболеваемости из-за варианта коронавируса «омикрон» летом в РФ маловероятен. «По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом «омикрон», в летние месяцы маловероятен», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, почти все подтвержденные случаи ковида в РФ протекают либо в легкой форме – в виде острого респираторного заболевания, либо бессимптомно.

«Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», – заключили в пресс-службе.

На этой неделе, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки были госпитализированы менее тысячи человек.