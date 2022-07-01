 

Трусы сверкали: бывшую жену застыдили за непристойный вид у гроба Нарцисса

01.07.2022, 8:16, Разное
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Многим показался неуместным внешний вид Калачевой. “Я обязательно было к гробу приходить в таком коротком мини, чтобы голые ноги и трусы сверкали?”, “Видно, поиздержалась на похоронах, вот и денег на юбку приличную не осталось”, “Судя по длине миниюбки, скорбит она очень сильно”.

Досталось убитой горем женщине и за непрокрытую голову. “Раньше на похороны ходили в платках, этим и отличались похороны от светских раутов. А сейчас волосы распустят и идут, наверное, это не очень правильно”, – заметили люди в комментариях под фото в соцсетях.

Стоит заметить, что Калачева была в разводе с Нарциссом уже пять лет – ушла после его измены. Однако кроме нее заниматься траурной церемонией было некому. Бывшая жена потратила около 300 тысяч на три дня аренды зала прощания, 200 тысяч на белоснежный гроб и еще 38 тысяч на бальзамирование тела, поскольку его не хоронили 10 дней, а в Москве установилась африканская жара.

Напомним, Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут “шоколадного зайца”, умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подаграм внутренних органов.



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