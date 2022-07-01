 

Японию «напугала» передача проекта «Сахалин-2» российскому оператору

01.07.2022, 7:46, Новости дня
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Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» в результате решения РФ сделать российское ООО оператором этого проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), заявили японские информационные агентства, комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

«Появилась вероятность того, что Япония потеряет свои права в проекте «Сахалин-2». При возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию, что на фоне приближения самого жаркого летнего периода неизбежно окажет воздействие на жизнь и деловую обстановку в Японии», – приводит ТАСС сообщение агентства «Киодо».

Агентство напоминает, что в стране сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. «На Россию, – пишет «Киодо», – приходится около 9% импортируемого в Японию СПГ, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию».

Заместитель генсекретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара в пятницу на пресс-конференции в Токио выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором нефтегазового «Сахалин-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом проекте. По его словам, правительство пока не готово дать ответ относительно своих дальнейших действий, поскольку ведет изучение деталей решения России.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2». Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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