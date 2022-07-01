 

Спрос на льготную ипотеку вырос на 70%

01.07.2022, 5:57, Разное
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Пересмотр ставок по льготной ипотеке ожидаемо привел к росту спроса на данную программу. По данным ВТБ, популярность ипотеки под 7% всего за неделю увеличилась на 70%. В настоящее время банк получает от заемщиков около 1,2 тыс. заявок ежедневно.

Вырос спрос и на стандартную ипотеку, где ставки также снизились. Количество заявок в день составляет более 2 тыс., что на 15% превышает показатели первой половины июня.

Удешевление ипотеки оживило рынок вторичного жилья в регионах, где в течение весны формировался отложенный спрос. Доля ипотечных сделок со «вторичкой» вернулась к январским показателям и достигла 70% от всех покупок. Иная ситуация обстоит в Москве и Петербурге, где ипотеку чаще оформляют на покупку квартиры в новостройке. Здесь доля ипотечных сделок на первичном рынке превышает 70%.

Несмотря на то, что снижение ставок уже оживило спрос на жилую недвижимость, аналитики рынка уверены, что годовые показатели продаж будут хуже, чем в 2021 году.



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