Данные «подтверждающие существование НЛО»

– Японские ученые опубликовали данные, которые якобы подтверждают существование инопланетных кораблей, – пишет газета Yomiuri Shimbun.

Эксперты Международной лаборатории НЛО в Фукусиме представили более 450 полученных ими доказательств, подтверждающих существование НЛО.

По словам ученых, в их распоряжении находится не менее 125 фотографий и 24 видеозаписи НЛО. На опубликованных кадрах изображены объекты, по форме напоминающие летающие тарелки, о которых многие знают по фильмам об инопланетянах.

Руководитель расследования Такехару Миками заявил, все материалы были проверены на предмет возможных подделок с использованием специальных компьютерных программ. Эксперты не могли с уверенностью сказать, что такое НЛО, но, судя по характеристикам того, как они летают, скорее всего, эти аппараты прибывают из дальнего космоса.

Лаборатория начала работу в июне 2021 года в салоне UFO Fureai-kan, который был открыт в 1992 году прошлым правительством города Лино, теперь частью города Фукусима.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что во Вселенной может существовать жизнь, которая по уровню развития превосходит человеческую цивилизацию. По его словам, специалисты Российской академии наук (РАН) также долгое время изучают явления, связанные с НЛО.